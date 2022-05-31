إصابة ربة منزل في حريق بمحافظة بني سويف

أصيبت ربة منزل باختناق، اليوم الثلاثاء، فى نشوب حريق بعشة مجاورة لمنزل بقرية البهسمون بمركز إهناسيا في بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بعشة مجاورة لمنزل بقرية البهسمون التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا.

وانتقلت سيارتا إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المتاخمة، فيما نقلت سيارة إسعاف «م .ط»، ربة منزل، 25 سنة، مقيمة قرية البهسمون مصابة بحالة اختناق، لمستشفى اهناسيا التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة؛ للتحقيق.