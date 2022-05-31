الثلاثاء 31 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تُحقق فى وفاة طفل دهسته سيارة بسوهاج

جريدة الدستور
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صرحت النيابة العامة بدائرة مركز شرطة أخميم فى سوهاج، بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة لقى مصرعه إثر صدمه من سيارة على الطريق الزراعي.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوفاة طفل صدمته سيارة نقل على الطريق الزراعى دائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث المديرية، بوجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعى دائرة مركز أخميم.

وتبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة «أشرف. ف»، 44 سنة، سائق، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفل «يوسف. ا»، 12 سنة، ويقيم دائرة المركز حال عبوره الطريق مما أدي لوفاته.

بسؤال والد المتوفي «إدريس. ا»، 55 سنة، موظف، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، وبسؤال قائد السيارة بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداته.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

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