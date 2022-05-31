الثلاثاء 31 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التقرير الطبي لـ«مصابى حادث الحجاز»: كسور فى الجسم

كسور في الجسم
كسور في الجسم
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تسلمت نيابة مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، التقرير الطبي لشخصين أصيبا في حادث تصادم «ميني باص» وسيارة ملاكي بشارع الحجاز، وتبين إصابتهم بكدمات شديدة وجروح وكسور متفرقة في أنحاء جسدهم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري فى شارع الحجاز بدائرة قسم مصر الجديدة.

وعلى الفور، وصلت قوات المرور لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث اصطدام مينى باص بسيارة ملاكى مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.

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