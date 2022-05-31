النيابة تتحرى عن ضبط سائق متهم بتعطيل المرور بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإجراء التحريات حول قيام قائد سيارة بالتسبب فى تعطيل حركة المرور بمدينة نصر.

وتم ترصد مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قيام سيارة مينى باص بتجاوز الجزيرة الوسطى بشارع الطيران بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والدوران فى الجهة الأخرى معطلة حركة المرور.

وتمكنت قوات قسم شرطة مدينة نصر من تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والقع قوات الأمن القبض علي المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم، العرض على النيابة للتحقيق.