الثلاثاء 31 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

روز وليلى.. هشام عاشور يبدأ تحضيرات أول عمل يجمعه بزوجته نيللى كريم

هشام عاشور ونيللى
هشام عاشور ونيللى كريم
ads

بدأ الفنان الشاب هشام عاشور تحضيرات دوره فى المسلسل الدرامى الجديد "روز وليلى"، والذى يجمعه للمرة الأولى بزوجته الفنانة نيللى كريم.

ويستعد هشام عاشور لبدء تصوير دوره فى الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل، ويلعب عاشور خلال المسلسل دور زوج روز، التي ستقدم شخصية محققة تتولى قضايا مهمة ضمن الحلقات، والذى يساعدها فى التحقيقات، وتجمعها بيسرا التي تشاركها العمل العديد من المواقف الكوميدية. 

وعقدت الشركة المنتجة للعمل مؤخرًا جلسة عمل خاصة بتحضيرات المسلسل بين بطلتى العمل يسرا ونيللى كريم، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، والمقرر انطلاق تصويره خلال أيام وتحديدًا مطلع شهر يونيو المقبل.

وكتب مسلسل "روز وليلى" المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و"Ana" و"Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتليفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل "Mad Dogs" و"Cardella" و"On the Way to Denmark".

تأتي قصة "روز وليلى" في إطار من الكوميديا السوداء، وضمن سياق مليء بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محقّقتيْن مستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها.

وخلال سير الأحداث، تجد المحققتان- اللتان تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة- نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقًا لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حل اللغز وكشف ملابسات القضية.

وشارك هشام عاشور مؤخرًا فى موسم شهر رمضان الماضى فى مسلسل "يوتيرن"، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «يارا الكردي»، وهي ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها وحبيبها «يوسف»، والذي تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة «خالد» ابن خالتها، الذي كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها، وتوافقه الرأي، ولكن يقع حادث سير يغير مجرى الأمور.

ويشارك في بطولة العمل ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قيسوني، صفاء الطوخي، محمود حجازي، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

هشام عاشور الفنان الشاب هشام عاشور نيللي كريم مسلسل “روز وليلى” يوتيرن

رئيس التحرير

وائل لطفي

توطين الصناعة السورية فى مصر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة كفر الشيخ 2022

بنسبة نجاح 78.83%.. محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022 كفر الشيخ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 برقم الجلوس فقط

بالرابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.. طموح الإمارات والأردن ومصر بلا حدود

محمود خليل

الدعاة.. نجوم «كاسيت وتليفزيون وإنترنت»

منى رجب

وراء كل مصرية عالمية أسرة تساندها

د. بهي الدين مرسي

ويسألونك عن الفِطرة السوية

ماجد حبته

صوت ألمانيا.. ضد ألمانيا!

فيصل شمس

إغلاق الكواكب وأخواتها

عيد رحيل

صلاح عمل الصح

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المؤسس (1)

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

عام بعد "حارس الأسوار".. إلى أين وصلت حماس في ترميم قدراتها العسكرية؟

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من «حرب دينية»: انتهاكات الاحتلال تدفع إلى ذلك

إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص خلال التصدي لاقتحام المستوطنين لمسجد النبي يونس