روز وليلى.. هشام عاشور يبدأ تحضيرات أول عمل يجمعه بزوجته نيللى كريم

5/31/2022 10:46:48 AM

الثلاثاء 31/مايو/2022 - 10:46 ص 5/31/2022 10:46:48 AM

بدأ الفنان الشاب هشام عاشور تحضيرات دوره فى المسلسل الدرامى الجديد "روز وليلى"، والذى يجمعه للمرة الأولى بزوجته الفنانة نيللى كريم.

ويستعد هشام عاشور لبدء تصوير دوره فى الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل، ويلعب عاشور خلال المسلسل دور زوج روز، التي ستقدم شخصية محققة تتولى قضايا مهمة ضمن الحلقات، والذى يساعدها فى التحقيقات، وتجمعها بيسرا التي تشاركها العمل العديد من المواقف الكوميدية.

وعقدت الشركة المنتجة للعمل مؤخرًا جلسة عمل خاصة بتحضيرات المسلسل بين بطلتى العمل يسرا ونيللى كريم، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، والمقرر انطلاق تصويره خلال أيام وتحديدًا مطلع شهر يونيو المقبل.

وكتب مسلسل "روز وليلى" المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و"Ana" و"Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتليفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل "Mad Dogs" و"Cardella" و"On the Way to Denmark".

تأتي قصة "روز وليلى" في إطار من الكوميديا السوداء، وضمن سياق مليء بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محقّقتيْن مستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها.

وخلال سير الأحداث، تجد المحققتان- اللتان تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة- نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقًا لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حل اللغز وكشف ملابسات القضية.

وشارك هشام عاشور مؤخرًا فى موسم شهر رمضان الماضى فى مسلسل "يوتيرن"، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «يارا الكردي»، وهي ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها وحبيبها «يوسف»، والذي تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة «خالد» ابن خالتها، الذي كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها، وتوافقه الرأي، ولكن يقع حادث سير يغير مجرى الأمور.

ويشارك في بطولة العمل ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قيسوني، صفاء الطوخي، محمود حجازي، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.