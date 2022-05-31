الثلاثاء 31 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 مايو ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس
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نستعرض لكم فى هذا التقرير، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث أكدت الأرصاد الجوية استمرار موجة الطقس شديد الحرارة على جميع مدن الجمهورية، خاصة مدن ومحافظات جنوب البلاد، إذ تكسر درجات الحرارة حاجز الـ41 درجة مئوية، خلال ساعات النهار.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن حالة الطقس اليوم، سيكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، فى حين يسود طقس حار على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات المساء، يسود طقس لطيف على شمال البلاد، وصولاً إلى القاهرة الكبرى، ويسود طقس معتدل على جنوب سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس ونصائح مهمة من الأرصاد للمواطنين

حالة الطقس.. درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الإثنين حتى الجمعة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة من محافظات شمال الصعيد، وجنوب سيناء، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، كما يسود طقس غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ما يخفف من حدة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، في حين يسود طقس مشمس طوال ساعات النهار على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات ومدن مصر بحسب بيان هيئة الأرصاد

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3721
الإسكندرية2919
وادى النطرون3620
طنطا3721
شبين الكوم3621
دمنهور3322
بلطيم2919
مرسى مطروح2818
السلوم2717
سيوة3520
بورسعيد3020
دمياط2920
الزقازيق3721
المنصورة3520
الإسماعيلية3721
السويس3620
العريش3020
رفح2819
رأس سدر3621
نخل3413
نوبيع3723
طابا3622
سانت كاترين3113
الطور3523
شرم الشيخ4027
الغردقة3926
مرسى علم3825
الفيوم3823
بني سويف3823
المنيا3923
أسيوط3924
سوهاج4024
قنا4125
الأقصر4225
أسوان4326
إدفو4226
أبوسمبل4226
الوادى الجديد4125
شلاتين3623
أبورماد3523
حلايب3222
رأس حدربة3222
حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة الأرصاد الجوية الأرصاد

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