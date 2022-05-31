تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 مايو ودرجات الحرارة المتوقعة

نستعرض لكم فى هذا التقرير، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث أكدت الأرصاد الجوية استمرار موجة الطقس شديد الحرارة على جميع مدن الجمهورية، خاصة مدن ومحافظات جنوب البلاد، إذ تكسر درجات الحرارة حاجز الـ41 درجة مئوية، خلال ساعات النهار.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن حالة الطقس اليوم، سيكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، فى حين يسود طقس حار على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات المساء، يسود طقس لطيف على شمال البلاد، وصولاً إلى القاهرة الكبرى، ويسود طقس معتدل على جنوب سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة من محافظات شمال الصعيد، وجنوب سيناء، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، كما يسود طقس غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ما يخفف من حدة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، في حين يسود طقس مشمس طوال ساعات النهار على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات ومدن مصر بحسب بيان هيئة الأرصاد