الإثنين 30 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دار الافتاء: غدًا المتمم لشهر شوال والأربعاء أول ذى القعدة 1443 هجريا

جريدة الدستور
ads

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروبِ شمسِ يوِم الإثنين التاسعِ والعشرين من شهرِ شوالٍ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا ، الموافق الثلاثين من شهرِ مايو للعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعيِة الصحيحِة عدمُ ثبوتِ رؤيةِ هلالِ شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر مايو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمّمُ لشهِر شوالٍ  لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يونيه هو أولُ أيامِ شهرِ ذي القعدةِ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.

رئيس التحرير

وائل لطفى

توطين الصناعة السورية فى مصر

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022

3 إعدادي 2022| رابط نتيجة ثالثة إعدادى برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 برقم الجلوس فقط

رابط بوابة الحج المصرية 2022|نتيجة الحج السياحي والجمعيات

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس محافظة البحيرة 2022

بالاسم فقط.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الدعاة.. نجوم «كاسيت وتليفزيون وإنترنت»

منى رجب

وراء كل مصرية عالمية أسرة تساندها

د. بهي الدين مرسي

ويسألونك عن الفِطرة السوية

ماجد حبته

صوت ألمانيا.. ضد ألمانيا!

فيصل شمس

إغلاق الكواكب وأخواتها

عيد رحيل

صلاح عمل الصح

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المؤسس (1)

جمال رشدي

الزيادة السكانية أُم المشاكل

صور

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرات استفزازية للمستوطنين في الخليل.. وقوات الاحتلال تحتجز طاقم تلفزيون فلسطين

الخارجية الفلسطينية: تبني «بينيت» للمجموعات الإرهابية يثبت أن إسرائيل دولة إرهاب

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال