الإثنين 30 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 3 مهندسين بـ« إسكان بني سويف» للمحاكمة التأديبية

محكمة
محكمة
ads

أحالت النيابة الإدارية ، اليوم الأثنين، 3 مهندسين بمديرية إسكان محافظة بني سويف للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ على خلفية اتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال الدولة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 48 لسنة 64 قضائية عليا أن مهندسين بمديرية إسكان محافظة بني سويف أهملا في عملهما مما تسبب في الإضرار غير العمدي بالمال العام، لقيامهما بالتوقيع على استلام عملية الطرق الداخلية لعدد 15 عمارة بالعلالمة على الرغم من كونها غير مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه صرف جميع مستحقات المقاول بالمخالفة للقانون.

وتبين أن مستشار بديوان وزارة الإسكان حاليًا قام خلال فترة عمله وكيلًا لوزارة الإسكان ببني سويف، بتسهيل الاستيلاء على المال العام عن طريق ترسية العمليتين الخاصين بمشروع إنشاء طريقين لـ 44 عمارة سكنية ببياض العرب بتكلفة 2.7 مليون جنيه، و15 عمارة سكنية بالعلالمة بتكلفة 1.6 مليون جنيه، بإجمالي مبلغ 4.3 مليون جنيه على المقاولين «محمود. ع، عمر. ح» ، رغم علمه بأن كل منهما لم يكن لهما سابقة أعمال مع المديرية جهة عمله، ولم يتم تصنيفه كمقاول طرق، وأنه على علاقة وثيقة بهما بالمخالفة للقانون. 

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات إدارية منصوص عليها بالمواد أرقام 57 ـ 58 ـ 61 ـ 62 ـ 62/4، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

النيابة الإدارية 3 مهندسين بني سويف للمحاكمة التاديبية التحقيقات

رئيس التحرير

وائل لطفى

توطين الصناعة السورية فى مصر

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022

3 إعدادي 2022| رابط نتيجة ثالثة إعدادى برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 برقم الجلوس فقط

رابط بوابة الحج المصرية 2022|نتيجة الحج السياحي والجمعيات

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس محافظة البحيرة 2022

بالاسم فقط.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

وراء كل مصرية عالمية أسرة تساندها

د. بهي الدين مرسي

ويسألونك عن الفِطرة السوية

ماجد حبته

صوت ألمانيا.. ضد ألمانيا!

فيصل شمس

إغلاق الكواكب وأخواتها

عيد رحيل

صلاح عمل الصح

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المؤسس (1)

جمال رشدي

الزيادة السكانية أُم المشاكل

مؤمن المحمدي

نادى الدهر

صور

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرات استفزازية للمستوطنين في الخليل.. وقوات الاحتلال تحتجز طاقم تلفزيون فلسطين

الخارجية الفلسطينية: تبني «بينيت» للمجموعات الإرهابية يثبت أن إسرائيل دولة إرهاب

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال