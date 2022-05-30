إحالة 3 مهندسين بـ« إسكان بني سويف» للمحاكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية ، اليوم الأثنين، 3 مهندسين بمديرية إسكان محافظة بني سويف للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ على خلفية اتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال الدولة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 48 لسنة 64 قضائية عليا أن مهندسين بمديرية إسكان محافظة بني سويف أهملا في عملهما مما تسبب في الإضرار غير العمدي بالمال العام، لقيامهما بالتوقيع على استلام عملية الطرق الداخلية لعدد 15 عمارة بالعلالمة على الرغم من كونها غير مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه صرف جميع مستحقات المقاول بالمخالفة للقانون.

وتبين أن مستشار بديوان وزارة الإسكان حاليًا قام خلال فترة عمله وكيلًا لوزارة الإسكان ببني سويف، بتسهيل الاستيلاء على المال العام عن طريق ترسية العمليتين الخاصين بمشروع إنشاء طريقين لـ 44 عمارة سكنية ببياض العرب بتكلفة 2.7 مليون جنيه، و15 عمارة سكنية بالعلالمة بتكلفة 1.6 مليون جنيه، بإجمالي مبلغ 4.3 مليون جنيه على المقاولين «محمود. ع، عمر. ح» ، رغم علمه بأن كل منهما لم يكن لهما سابقة أعمال مع المديرية جهة عمله، ولم يتم تصنيفه كمقاول طرق، وأنه على علاقة وثيقة بهما بالمخالفة للقانون.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات إدارية منصوص عليها بالمواد أرقام 57 ـ 58 ـ 61 ـ 62 ـ 62/4، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.