وزير الرياضة يطمئن على استعدادات مباراة الأهلى والوداد واستقبال الجماهير بالمغرب

اطمأن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على كافة الترتيبات المتعلقة بمباراة الأهلى والوداد المغربى المقرر لها مساء اليوم على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب فى نهائى دورى أبطال افريقيا.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الشباب والرياضة اليوم مع السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمملكة المغربية، ومختلف المسئوليين المعنيين.



اطلع الوزير على كافة الاستعدادت الخاصة باستقبال جماهير النادى الأهلى بالمغرب ومرافقتهم حتى دخول استاد المباراة، والعودة بعد انتهاء المباراة إلى المطار استعدادًا للتوجه للقاهرة، وكذا اتخاذ الإجراءات وجميع الاستعدادات المتعلقة بفريق النادى الأهلى.



أعرب الدكتور أشرف صبحى عن تمنياته بتقديم مباراة قوية تليق بختام بطولة دورى أبطال إفريقيا، وأن تسود المباراة الأجواء الإيجابية بين اللاعبين والجماهير، والفوز لفريق النادى الأهلى والتتويج باللقب رقم (١١) فى تاريخ مشاركاته بدورى أبطال إفريقيا.