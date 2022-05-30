تسجيل أول وفاة بجدرى القرود فى 2022

سجلت نيجيريا أولى حالات الوفاة بجدري القرود هذا العام لمريض كان يعاني مشكلات صحية مزمنة، وفقاً لهيئة مكافحة الأمراض.



وأعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس، عن أنه في 2022، تأكدت إصابة 21 شخصاً من 66 حالة مشتبهاً فيها بالمرض، الذي عادة ما يستشري وبائياً في نيجيريا وأنحاء أخرى من غرب ووسط إفريقيا.



وأضاف المركز النيجيري: «سجلت الوفاة في مريض عمره 40 عاماً كان يعاني أمراضاً أخرى وكان يتناول أدوية مثبطة للمناعة».



ولم تشهد نيجيريا تفشياً لجدري القرود منذ سبتمبر 2017، لكنها مستمرة في تسجيل حالات متفرقة من المرض.