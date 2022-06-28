الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رمضان ناجي عسقلاني يصدر كتاب «أضواء الأزهر.. علوم اللغة العربية»

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
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صدر حديثا عن دار المصري للنشر والتوزيع، كتاب «أضواء الأزهر.. علوم اللغة العربية» للكاتب رمضان ناجي عسقلاني.

وكتاب أضواء الأزهر هو سلسلة كتب علمية تتناول علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وأدب وإنشاء وإملاء وعروض وقافية ... إلخ، ويتناول هذه العلوم من كتب التراث المقررة على المعاهد الأزهرية بالشرح والتحليل بطريقة عصرية وممتعة للقارئ والمتعلم، مذيلة بالتدريبات والأسئلة الموضوعية التي تعين القارئ على الفهم الدقيق لكل جوانب الموضوعات المقروء.


وتم الاستعانة في الكتاب بعقول كوكبة من خبراء التعليم الأزهري في مراجعة المادة العلمية لكتب هذه السلسلة لخروجها في أنقى صورة وأبهى حلة.

دار المصري للنشر والتوزيع كتاب أضواء الأزهر علوم اللغة العربية للكاتب رمضان ناجي عسقلاني علمية تتناول علوم اللغة العربية المعاهد الأزهرية

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