مصرع وإصابة 3 أشخاص في انفجار جسم غريب بالوادي الجديد

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، إثر انفجار جسم غريب، اليوم الإثنين، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يُفيد بوصول جثتين ومصاب في حالة خطيرة لمستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين انفجار جسم غريب، بمزرعة داخل الجبل في الكيلو 70 من الفرافرة طريق الفرافرة- ديروط، أسفر عن مصرع كل من محمد أحمد عبد الستار، 15 عامًا، ياسر رشاد عبد الوهاب، 43 عامًا، ويعمل مزارعًا، فيما أصيب ثالث وحالته خطيرة وفي غيبوبة تامة، وأحمد عطا الله عبد الناصر، 24 عامًا.

وانتقلت قيادات مديرية الأمن والمباحث لموقع الحادثة، وخبراء المفرقعات من إدارة الحماية المدنية بالمحافظة؛ لتحديد تفاصيل الجسم الغريب، وسبب الانفجار والوقوف على ملابسات الحادث.

جرى نقل جثة المتوفيين، والمُصاب الثالث لمستشفى الفرافرة المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيقات.