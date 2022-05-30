القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا 2022

يبحث عشاق كرة القدم في كل أنحاء مصر والمغرب وكذلك الوطن العربي عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري والوداد المغربي، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية في الدار البيضاء؛ لمتابعة اللقاء المصيري الذي يجمع الأهلي المصري مع الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري و الوداد المغربي.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

يواجه فريق الأهلي المصري نظيره المغربي الوداد، في نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين، إذ انتصر على الزمالك بهدفين مقابل هدف في عام 2022، ثم سحق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد، ويسعى للتتويج به للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه.

معلق مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا

ويعلق التونسي رؤوف خليف على مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 بين الأهلي والوداد.

ويدير اللقاء الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

ويرغب وليد الركراكي المدير الفني لنادي الوداد قيادة لاعبيه لتحقيق اللقب الثالث في تاريخ الفريق المغربي الذي حصد البطولة آخر مرة في عام 2017 بالفوز على الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري والوداد المغربي

تبث مجموعة بين سبورت مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي وذلك عبر قنواتها وهي:

اسم القناة beIN Sports 1 HD Premium التردد (ميجا هرتز) 11013 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

اسم القناة beIN Sports HD 3 التردد (ميجا هرتز) 11547 معدّل الترميز 27500 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

كما تبث القناة المغربية المفتوحة على قمر نايل سات المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

تردد قناة الرياضية المغربية على النايل سات 2022