الإثنين 30 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا 2022

الأهلي
الأهلي
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يبحث عشاق كرة القدم في كل أنحاء مصر والمغرب وكذلك الوطن العربي عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري والوداد المغربي، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية في الدار البيضاء؛ لمتابعة اللقاء المصيري الذي يجمع الأهلي المصري مع الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري و الوداد المغربي.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

يواجه فريق الأهلي المصري نظيره المغربي الوداد، في نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين، إذ انتصر على الزمالك بهدفين مقابل هدف في عام 2022، ثم سحق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد، ويسعى للتتويج به للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه.

معلق مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا

ويعلق التونسي رؤوف خليف على مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 بين الأهلي والوداد.

ويدير اللقاء الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

ويرغب وليد الركراكي المدير الفني لنادي الوداد قيادة لاعبيه لتحقيق اللقب الثالث في تاريخ الفريق المغربي الذي حصد البطولة آخر مرة في عام 2017 بالفوز على الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري والوداد المغربي

تبث مجموعة بين سبورت مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي وذلك عبر قنواتها وهي:

اسم القناةbeIN Sports 1 HD Premium
التردد (ميجا هرتز)11013
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
معدّل تصحيح الخطأ2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

 

اسم القناةbeIN Sports HD 3
التردد (ميجا هرتز)11547
معدّل الترميز27500
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل تصحيح الخطأ2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

كما تبث القناة المغربية المفتوحة على قمر نايل سات المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

تردد قناة الرياضية المغربية على النايل سات 2022

اسم القناةالقمر الصناعيالترددالاستقطاب - معدل التصحيحمعامل الترميز
القناة المغربية الرياضية TNTنايل سات11476رأسي - 3/ 427000
القناة المغربية الرياضية TNTنايل سات11157رأسي - 3/ 427000
القناة المغربية الرياضية TNTنايل سات11315رأسي - 3/ 427000
القناة المغربية الرياضية TNTعرب سات12683رأسي - 3/ 427000
القناة المغربية الرياضية TNTهوت بيرد10872رأسي - 3/ 427000
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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