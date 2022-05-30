الإثنين 30 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عميد كلية «دار العلوم» يثمن جهود «السيسي» في قطاعات الدولة

جريدة الدستور
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قام وفد مجلس كلية دار العلوم بزيارة القصر الجمهوري بعابدين، وذلك لتقديم أسمى آيات الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قام عميد الكلية بتسجيل كلمة باسم المجلس في سجل التشريفات، تقدم فيها بالدعم والمساندة والتأييد لسياسة  الرئيس عبدالفتاح السيسي الداخلية والخارجية واصفًا إياه بالحارس الأمين لأمن خير الأوطان، وأعرب في كلمته عن تثمين المجلس لجهود الرئيس في قيادة قاطرة النهضة والتحديث المعاصر في شتّى قطاعات الدولة والتي تقف وراءها روح الفداء والبذل والعطاء المخلص. 


ونقل عميد الكلية للرئيس أمنيات عشاق اللغة العربية والغيورين عليها بوصفها ركيزة من ركائز الهوية المصرية في أن يتفضل الرئيس بقبول رعاية احتفال دار العلوم التاريخية  بمرور ١٥٠ عاماً على تأسيسها، متمنيًا حضوره للاحتفالية باعتباره راعيا للغة العربية وحامياً للهوية.


ومن جانبه، أكد عماد الدين داود المستشار الإعلامي للكلية أن تشكيل وفد الكلية جاء من الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن عميد الكلية والدكتور الفقية نبيل غنايم، والدكتورمحمد يونس وكيل الكلية الأسبق، والدكتور محمد موافي رئيس قسم الشريعة الإسلامية، والمستشار صبري الجندي مستشار وزير التعليم العالي الأسبق وعضو مجلس الكلية، والدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب وعضو مجلس الكلية، وعبير عبد الرحمن آمين كلية دار العلوم.

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