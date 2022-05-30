الإثنين 30 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال التقرير المعملي لـ«مخدرات» ضبطت في عين شمس

مخدرات
مخدرات
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أمرت نيابة عين شمس، باستعجال تقرير المعمل الكيماوي، حول كمية من مخدر الحشيش والبانجو، ضبطت بحوزة عاملين قبل ترويجها على عملائهما.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، قيام صاحب محل "له معلومات جنائية"، عامل بذات المحل - مقيمان بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من المحل ملك الأول، والكائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال تواجدهما بالمحل، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة؛ بقصد الاتجار والمبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة عين شمس المعمل الكيماوي مخدر الحشيش

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وائل لطفي

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