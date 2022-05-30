40 يومًا.. العد التنازلي لموعد إجازة عيد الأضحى 2022 والإجازات المتبقية

يبحث الكثير من المواطنين خلال تلك الفترة عن موعد إجازة عيد الأضحى 2022، وذلك حتى يستعد المسلمون في كافة أرجاء مصر والوطن العربي، لشراء أضحية العيد وكذلك تجهيز الأوراق الخاصة بالسفر لأداء مناسك الحج، وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الماضية عن موعد إجازة عيد الأضحى 2022، وذلك على محرك البحث العالمي "جوجل".

عيد الأضحى 2022

ويحرص المسلمون في جميع محافظات مصر على معرفة عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022 في مصر والإجازات الرسمية في 2022 .

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير موعد إجازة عيد الأضحى 2022.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022

وفقا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذى الحجة 1443، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذي الحجة 1443، ويتبقى على موعد عيد الأضحى 2022 نحو 40 يومًا.

وسوف تصدر الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بيانًا تعلن فيه منح إجازة رسمية بالتزامن مع موعد عيد الأضحى المبارك 2022 أو بحسب ما يطلق عليه العيد الكبير لهذا العام.

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الإجازات الرسمية في 2022 للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص

ويستحوذ شهر يوليو 2022 على أكبر عدد من إجازات 2022، حيث يضم إجازة 30 يونيو، إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، وكذلك إجازة ثورة 23 يوليو، إجازة رأس السنة الهجرية.

موعد إجازة ثورة يوليو 2022

يوم السبت 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، ومن المقرر أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

موعد إجازة رأس السنة الهجري

كما يشهد شهر يوليو أيضا يوم السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية ومن المتوقع ترحيلها أيضا إلى نهاية الأسبوع

موعد ذكرى حرب 6 أكتوبر 2022

ياتي يوم الخميس 6 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة احتفال المصريين بمناسبة حرب 6 أكتوبر المجيد وانتصار القوات المصرية على العدو الصهيوني.

موعد المولد النبوي الشريف

يوم السبت الموافق 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة مولد النبوي الشريف، لتكون هي أخر الإجازات الرسمية والعطلات الرسمية 2022.