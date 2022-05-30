معارك شرسة شرق أوكرانيا وحديث روسى عن «أولوية التحرير»

خاضت القوات الروسية والأوكرانية قتالًا عنيفًا، أمس الأحد، في شرق أوكرانيا، في حين قالت موسكو إن "تحري" دونباس في شرق أوكرانيا هي "أولوية غير مشروطة".

ويسعى الجنود الروس، مدعومين بقصف جوي مكثف، إلى تأمين موطئ قدم استراتيجي شرقي أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة نادرة للخطوط الأمامية لمدينة خاركيف، سعيا لتقييم دفاعات البلاد.

وقال مسؤولون أوكرانيون، إن القوات الروسية اقتحمت سيفيرودونتسك. ووصف الرئيس الأوكراني الوضع هناك بأنه "صعب بشكل لا يوصف".

وأضاف أن قصفًا مدفعيًا روسيًا بلا هوادة دمر البنية التحتية للمدينة، وألحق أضرارًا بـ90 بالمائة من مبانيها.

كما قال: "الاستيلاء على سيفيرودونتسك كان هدفًا أساسيًا لقوات الاحتلال"، وأن الروس لا يهتمون بالخسائر في الأرواح.

وقال عمدة المدينة، إن القتال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وخدمات الهاتف المحمول، وأجبر مركز الإغاثة الإنسانية على الإغلاق.

وسادت مخاوف من أن تتحول سيفيرودونتسك إلى ماريوبول أخرى، التي خضعت لنحو ثلاثة أشهر لحصار روسي قبل استسلام مقاتليها.