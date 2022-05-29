الإثنين 30 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب جرعة مخدرات زائدة.. وفاة شاب داخل مستشفى فى طنطا

جثة
جثة
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تسببت جرعة مخدرات زائدة في إنهاء حياة شاب فى العقد الرابع من العمر من مدينة طنطا بالغربية داخل المستشفى، عقب محاولات لإنقاذه.

البداية عندما تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد شوبير، مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة من مستشفى طنطا الجامعى، بوصول شاب جثة هامدة ووجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

وتوصلت التحريات الأمنية التى أجراها ضباط مباحث القسم برئاسة الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث القسم، أن المتوفى فى العقد الرابع من العمر، ولقى حتفه بعد توقف عضلة القلب نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.

 تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

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