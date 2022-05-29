الأحد 29 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتحاد الكرة يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد خسارة نهائى دورى أبطال أوروبا

جريدة الدستور
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وجه جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة خاصة إلى الكابتن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الانجليزي، عبر خلالها عن تقديره وجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للنجم المصري والمستوى المميز الذي قدمه هذا الموسم مع ناديه الانجليزي ومنتخب مصر.


وقال جمال علام في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، إن محمد صلاح يعتبر أيقونة الكرة المصرية وخير قدوة للشباب المصري بعدما رفع سقف الطموحات والأحلام ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الدولية. 


تابع رئيس اتحاد الكرة، أن ما قدمه محمد صلاح مع ناديه ومنتخب مصر هذا الموسم يدعو للفخر، حيث حصل الفرعون المصري على لقب هداف الدوري الانجليزي للمرة الثالثة وتوج بجائزة الحذاء الذهبي، كما حصل على جائزة أفضل هدف هذا الموسم، ومن قبلها جائزة أفضل لاعب في العام من جانب رابطة كتاب كرة القدم كما شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة أيضا، وعلى صعيد المنتخب الوطني استطاع النجم المصري أن يقود الفراعنة إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون، بجانب خوض المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام السنغال. 
 

وأضاف علام، أن محمد صلاح يستحق أن نرفع له القبعة باعتباره خير سفير للكرة المصرية والإفريقية، كما أنه بات "الملهم" لملايين الشباب في مصر والوطن العربى، ورسخ العديد من المفاهيم الرائعة في عقول ونفوس الأطفال مثل الانتماء وحب الوطن وقهر الصعاب بالعزيمة والإصرار. 


واختتم جمال علام حديثه، موجها رسالة إلى الجماهير المصرية، مطالبا بضرورة دعم ومساندة محمد صلاح في هذا التوقيت من أجل استكمال المشوار ومواصلة الإنجازات مع ناديه ومنتخب مصر.

رئيس التحرير

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