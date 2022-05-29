تسمم 4 أشخاص استنشقوا رزازًا «مبيد حشرى» بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، بالتسمم إثر استنشاق مبيد حشري خلال تسميد الأرض الزراعية بإحدى قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

واستقبلت مستشفى الحامول المركزي، 4 أشخاص هم كل من: «محمد حسن المغازي، 30 سنة، من الزعفران، ومحمد عبودة عبدالرازق، 35 سنة، من المناوفة، ومحمد رفعت السيد 33 سنة، ورمضان محمد رفعت عبدالواحد، 25 سنة، من المظلة»، مصابين بأعراض تسمم إثر استنشاق مادة سامة، وقدمت لهم الإسعافات اللازمة.

وبسؤال المصابين، قالوا إنهم عقب رش الأرض الزراعية بمبيد حشري، استنشقوا بعض الرزاز منه، مما أدى لإصابتهم جميعًا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.