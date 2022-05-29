رفع آثار تصادم مينى باص وسيارة ملاكى بمصر الجديدة

رفع ونش المرور أثار حادث تصادم مينى باص وسيارة ملاكى بشارع الحجاز بمنطقة مصر الجديدة، والذي أسفر عن مصابين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بحادث سير مروري فى شارع الحجاز بدائرة قسم مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص اصطدام مينى باص بسيارة ملاكى ونتج عنها إصابة شخصين ونقلا إلى المستشفى.

وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث وإزالة آثاره بواسطة عمال النظافة بعد الاستعانة برمال، وتم إعادة حركة السيارات إلى طبيعتها مرة أخرى.