مصرع سيدة سقطت من الطابق الـ11 بمدينة نصر

لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الـ11 بعمارة البوشى ناصية شارع الخمسين أمام كمبوند كايرو تاون بمدينة نصر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بوجود جثة لسيدة بأحد الشوارع بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وفاة سيدة إثر سقوطها من الطابق الـ11 بعمارة البوشى ناصية شارع الخمسين أمام كمبوند كايرو تاون بمدينة نصر.

جارٍ مناقشة أسرتها والجيران للوقوف على مُلابسات الواقعة، كما يتم تفريغ كاميرات المراقبة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.