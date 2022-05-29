حبس مستريحة الغربية بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين

قررت النيابة العامة حبس مستريحة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا؛ لاتهامها بالاستيلاء على أكثر من 16.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى تجارة العقارات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ربة منزل، مقيمة بمحافظة الغربية بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات والسيارات مقابل حصولهم على أرباح مادية مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وقيامها بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى، ولدى علم المواطنين بضبطها تقدم 8 أشخاص من ضحاياها ببلاغات ضدها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.