الأحد 29 مايو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء.. فتح باب الحجز بـ«بيت الوطن» للمصريين بالخارج.. وتعليمات مهمة عن «بابل شيت الثانوية»

هذا المساء
هذا المساء
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انشغل المواطنون على مدار الساعات القليلة الماضية بالعديد من الأحداث المهمة، يرصدها «الدستور» في السطور التالية من خلال نشرة «لا يفوتك هذا المساء».

«شركات السياحة»: إقبال المصريين على الحج دليل على الشفافية والنزاهة

 

أعلنت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، عن أن ارتفاع نسبة إقبال المصريين من المتقدمين للحج عن طريق الشركات السياحية، دليل على شفافية ونزاهة العمل بالحج السياحي.

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فتح باب الحجز للمرحلة الثامنة بـ«بيت الوطن» للمصريين بالخارج

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه سيتم فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فتح باب الحجز بالمرحلة الثامنة، بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، وتشمل طرح أراض ووحدات بمواقع مميزة بالمدن الجديدة، ويتم الطرح بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزى المصرى.

وأوضح الوزير أن الموقع الإلكترونى سيكون متاحاً للراغبين بالحجز اعتباراً من التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، للتسجيل والحجز، حيث سيتم غلقه فى الساعة 3 عصر اليوم الأحد لتحديث البيانات، وستكون كراسة الشروط ومواقع الأراضى والوحدات المطروحة متاحة على الموقع الإلكترونى فى التاسعة مساء اليوم، وسيتم استقبال التحويلات اعتباراً من صباح غد متضمنة كود الحجز، مؤكداً أن أي تحويلات ترد قبل هذا التوقيت سيتم ترحيلها لتسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

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قبل الامتحانات.. 12 خطوة للتعامل مع ورقة «البابل شيت» لطلاب الثانوية العامة

 

يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن آليات التعامل مع ورقة “البابل شيت” استعدادًا لخوض امتحانات الثانوية العامة 2022 والتى من المقرر أن تبدأ 20 يونيو المقبل.

“الدستور” يرصد في السطور التالية أهم المعلومات عن ورقة “البابل شيت” وكيفية التعامل معها..

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رئيس الوزراء: هدفنا الوصول بصادراتنا إلى أكثر من 100 مليار دولار

أجرى الدكتور مصطفي مدبولي حواراً مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والإماراتية والأردنية بشأن إطلاق الشراكة، على هامش فعاليات إطلاق مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين مصر والإمارات والأردن، اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي استهل تصريحاته لوسائل الإعلام بتوجيه الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، على تنظيم هذا المؤتمر المهم، والذي وصفه باللحظة التاريخية لشعوب مصر والإمارات والأردن.

وأضاف أن رئيس الوزراء صرح بأن فكرة عمل هذه الشراكة التكاملية نبعت من اللقاء المهم الذي جمع القيادات الثلاثة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، العاهل الأردني، في شهر رمضان الماضي.
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الشركات السياحية رئيس الوزراء مجلس الوزراء المجتمعات العمرانية

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