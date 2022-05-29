الأحد 29 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب علاقة غير شرعية.. السجن 10 سنوات لعامل وفتاة لقتلهما شابًا بسوهاج

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت محمد، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس بمعاقبة عامل وفتاة بالسجن  لمدة 10سنوات لاتهامهما بقتل شاب بمركز المراغة شمال سوهاج. 

ترجع الجريمة عندما عثرت أجهزة الأمن بسوهاج، على  جثة عامل مفصولة الرأس وملقاة في نهر النيل بدائرة مركز المراغة في شمال المحافظة وتبين أن فتاة وشقيقتها وآخر ارتكبوا الحادث، بسبب علاقة غير شرعية بين المجنى عليه وإحدى الشقيقتين  وابتزازها بطلب أموال منها وتهديدها بفضح علاقته بها في حال عدم إعطائه المال.

وكشفت التحريات أن الجثة لشخص يدعى سيد. أ «40 سنة- عامل» وكان على علاقة غير شرعية بفتاة 33 سنة وأنه استغل هذه العلاقة لطلب أموال منها، وعندما رفضت هددها بفضح علاقته بها، فأخبرت شقيقتها التي تعمل معها بنفس المكان واتفقتا على التخلص منه.

واستعانت الثانية بشخص تربطها به علاقة «عامل- 32 سنة» فعقدوا العزم على قتله، وتم  استدراج المجنى عليه إلى أحد الأماكن النائية، وخلال اللقاء طعنته المتهمة بمقص حديدي ثم أجهز الثلاثة على  قتله بسكين ووجهوا لها عدة طعنات حتى فارق الحياة، وقام المتهم الثالث بفصل رأسه عن جسده، ووضعوا الرأس في كيس بلاستيك أسود والجثة في جوال، واستعان المتهم الثالث بصديق له «30 سنة» معه دراجة بخارية حملوا بها الجثة ومعها الرأس وألقوها في نهر النيل.

تم العثور على رأس الضحية في مكان إلقاء الجثة، وضبط المتهمين، حيث اعترفوا بارتكابهم الحادث، و أرشدوا عن أدوات الجريمة، وتم إحالة  المتهمين لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

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