الأحد 29 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

27 يوليو.. مناقشة الشهود في محاكمة المتهمين بهتك عرض نقاش بالسلام

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية واحتجاز وهتك عرض نقاش بمنطقة السلام، لجلسة 27 يوليو لمناقشة الشهود.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 16317 لسنة 2021 جنايات السلام أول، والمقيدة برقم 4384 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، بأن المتهمين «أحمد. ع، 39 عامًا، سائق»، «هبه. ش، 37 عامًا، ربة منزل»، «سندس.م، 16 عامًا، ربة منزل»، «سيد.ع، 43 عامًا، نقاش»، خطفوا المجنى عليه «سيد. ع» بأن استدرجته المتهمة الثالثة إلى مسكنها، وما أن وصل إلى مسكنها فوجئ بها وباقي المتهمين يشهروا في مواجهته سلاح ناري «فرد خرطوش» ومنعوه من مغادرة المسكن مباعدين بينه وذويه.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين احتجزوا المجنى عليه، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك، وعذبوه بالتعذيبات البدنية بأن استدرجته الثالثة إلى مسكنها وباقي المتهمين وبوصوله قاموا بمنعه من مغادره المسكن وأشهر الأول في وجه سلاح ناري «فرد خرطوش» وتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم إكراه المجنى عليه بالقوة والتهديد على توقيع إيصالي أمانة بأن اشهر الأول في وجه سلاح ناري «فرد خرطوش»، وهدده به ثم تعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته حال تواجد الثانية والثالثة بمحل الواقعة، ما بث الرعب في نفس المجني عليه وشل مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من الحصول على توقيعاته على إيصالي أمانة، وحازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش» حال كونهم غير مرخص لهم بحيازته أو إحرازه، وحازوا ذخيرة «طلقتي خرطوش» تستعمل بالأسلحة النارية حال كونهما غير مرخص لها بحيازتها أو إحرازها، وتعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه، بأن التقطوا له مقاطع تصويرية من هاتف نقال في مكان خاص بغير رضائه.

كان المجني عليه الذي تحول، حسب التحقيقات، إلى متهم بسبب انضمامه إلى مجموعة خاطفيه قد هتك عرض الطفلة الضحية رفقة باقي المتهمين، وفوجئت به يجثم فوقها ويكتم أنفاسها ويقوم بملامسة جسدها بالكامل.

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