القبض على متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته فى «صحراء أكتوبر»

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شقيقين متهمين بقتل شاب خنقا بسبب خلافات ثأرية والتخلص من جثته بطريق "القاهرة- الإسكندرية" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

تلقى المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص ملقي بطريق "القاهرة- الإسكندرية" بدائرة القسم؛ وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص لا يحمل أوراق تدل على هويته وبه آثار خنق؛ وبإبلاغ اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلي تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه شاب في العقد الثاني من عمره أصل إقامته بمحافظة قنا وبتكثيف عمليات البحث والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين أصل إقامتهما محافظة سوهاج بسبب خلافات ثأرية بين العائلتين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة واستدراج المجني عليه وتخديره وخنقه بسبب قيام شقيقه "محبوس" بقتل أحد أفراد عائلتهم وانتقاما وثأرا قاموا بقتل شقيقه والتخلص من جثته بمحل العثور على الجثة؛ وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.