الأحد 29 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القدر ينقذ 12 عاملًا من الموت فى حادث سير بطريق أسيوط الغربى

حادث
حادث
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أنقذت العناية الإلهية 12 عاملاً من الموت، عقب وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الغربى، وتم تحرير محضر بالحادث، واستدعاء سيارات الإسعاف ونقلهم للمستشفى.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري بطريق أسيوط الغربى، على الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة 12 شخصًا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وانتقل ضباط المباحث لموقع الحادث لإجراء معاينة تصويرية وإجراء التحريات حول الواقعة، حيث تبين أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة، ما أدى لانقلابها، ما أدى إلى توقف حركة السيارات، وتمت عملية رفع حطام الحادث بالكامل.

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وائل لطفي

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