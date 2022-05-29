«استولى على 9.8 مليون جنيه».. القبض على مستريح الجيزة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مستريح الجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أكثر من 9 ملايين ونصف من أموالهم بزعم توظيفها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة، نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال شراء مستلزمات الكمبيوتر وتوريدها لإحدى الجامعات مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (9,800,000 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصوال تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها واستيلائه على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى.

وبمجرد علم الأهالي بضبطه تقدم 4 أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم.