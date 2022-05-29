الأحد 29 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شابين متأثرين بجرعة مخدرات زائدة بدارالسلام

جثة
جثة
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عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثتين لشابين متوفين إثر تعاطي جرعة مخدرات زائدة بأحد شوارع منطقة دارالسلام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثتين بأحد شوارع منطقة دار السلام. 

وعلي الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة دارالسلام إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص أن الجثتين لشابين في العقدين الثالث والرابع من العمر يرتديان كامل ملابسهما ولا توجد بجثتيهما اي إصابات ظاهرية. 

وتبين من التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أن الشابين توفيا متأثرين بتعاطي جرع مخدرات زائدة ولقيا مصرعهما في الحال وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

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