حبس «مستريح» استولى على 9 ملايين جنيه من المواطنين بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس مستريح نصب على المواطنين واستولى على 9 ملايين جنيه في منطقة التجمع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارًا برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى الشركات؛ لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتجميع مبالغ مالية منهم نظير تسليمهم وحدات سكنية وقام بالنصب عليهم.

وبالفحص، تبيَّن أنه بتاريخ 31 يناير الماضي، تبلغ من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، مفوضًا عن عدد 11 شخصًا آخر، بتتضررهم من صاحب إحدى الشركات للتسويق العقاري، الكائنة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وله معلومات جنائية ومقيم بالقاهرة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت نحو 9 ملايين جنيه نظير التعاقد على وحدات سكنية، إلا أنه لم يقم بالبناء حتى تاريخه، ورفض رد المبالغ المالية، وقام بغلق الشركة المملوكة له والهروب من المبلغين، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهم وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بأنه قام بغلق الشركة ملكه عقب تحرير عدد من المواطنين محضرًا له، وتعثره فى إتمام الاتفاق بينهم بسبب جائحة "كورونا"، وتوقف الحاجزين عن سداد الأقساط.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.