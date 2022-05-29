الأحد 29 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تقرر حبس «المستشار المزيف» فى مدينة نصر

حبس
حبس
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أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأحد، حبس أحد الأشخاص أربعة على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بممارسة جرائم النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بمدينة نصر.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من عدد 3 أشخاص، بتضررهم من أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب عليهم عقب إيهامهم بأنه مستشار بإحدى الجهات، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، فى مقابل إنهاء بعض الإجراءات لهم "بنفوذه المزعوم"، حيث تبين من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، بمدينة نصر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته عدد من بطاقات تحقيق الشخصية "كارنيهات" منسوب صدورها لجهات مختلفة وجميعها مزورة.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا، تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إلحاق ذويهم بالكليات العسكرية وإسناد بعض الأعمال لهم.

وتم بإرشاده ضبط سيارة أقر بشرائها من متحصلات وقائع النصب على المواطنين، والاعتراف بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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