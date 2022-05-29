نتيجة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس 2022 محافظة القاهرة

يبحث أولياء أمور طلاب المدارس عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 محافظة القاهرة، بعد أن أنهى طلاب صفوف النقل امتحاناتهم قبل عدة أيام، ويجري المصححون بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وباقي محافظات الجمهورية تصحيح أوراق إجابات امتحان طلاب الصف السادس الابتدائي بعد انتهاء امتحاناتهم، تمهيدًا لاعتماد محافظة القاهرة نتائج الامتحانات، وخاصة نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022، والتي كثُر البحث عنها من الطلاب وأولياء الأمور حتى تصدرت الكلمات الأكثر بحثًا عبر منصة البحث الأشهر في العالم جوجل.

وتقدم الدستور في التقرير التالي لأولياء الأمور وطلاب الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 محافظة القاهرة، وكيفية الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 محافظة القاهرة من خلال البوابة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022

تقوم وزارة التربية والتعليم بإعلان نتيجة الترم الثاني للصف السادس الابتدائي 2022، في خلال ساعات ليلتحق الطلاب بالمرحلة الإعدادية بعد ذلك.

وكان الآلاف من الطلبة والطالبات بالصف السادس الابتدائي على مستوى الجمهورية قد اجتازوا الماراثون الخاص بالامتحانات في جميع المواد الدراسية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي الثاني والتي تم عقدها ورقيًا في المدارس مع بداية مايو الجاري وسط الإجراءات الاحترازية الوقائية لحماية الطلاب والمشاركين في الامتحانات من فيروس كورونا المستجد، كما حظرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين والطلاب لمنع حالات الغش داخل لجان الصف السادس الابتدائي، وعدم السماح بقراءة الصحف والمجالات، وحظر التدخين نهائيا داخل اللجان الامتحانية.

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي

يستطيع أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي محافظة القاهرة من هنا: eduserv.cairo.gov.eg

وبعد ذلك قم بالخطوات التالية:

* اضغط على نتيجة سنوات النقل لمراحل التعليم الأساسي

* اكتب الرقم القومي الموجود فى شهادة ميلاد الطالب باللغة الإنجليزية.

* اختيار المرحلة الدراسية "الإعدادية- الابتدائية".

* اختيار المرحلة الدراسية "الصف السادس الابتدائي".

*تحديد العام الدراسي المراد الاستعلام عن نتائجه.

* تحديد الفصل الدراسي "الأول- نهاية العام- الدور الثاني".

*اضغط على عرض النتيجة.