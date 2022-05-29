نيابة الغربية تأمر بحبس «مستريحة السيارات» لمدة 4 أيام

أمرت النيابة العامة بالغربية، اليوم الأحد، حبس «مستريحة السيارات والعقارات»، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالنصب والاحتيال على 13 شخصًا من عدة محافظات، وجمع مبالغ مالية إجمالها 16 مليون و700 ألف جنيه، بزعم توظيفها في تجارة العقارات والسيارات بنسبة أرباح شهرية 15%.

كانت معلومات أكدت ممارسة المتهمة بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات والسيارات مقابل حصولهم على أرباح مادية تصل لـ15% مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 16,700,000 مليون جنيه، وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ، والأرباح المتفق عليها ، وقيامها بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين بضبطها تقدم 8 أشخاص من ضحاياها ببلاغات ضدها، وبعرضها على النيابة العامة أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.