أمسية شعرية وعرض مواهب متنوعة بثقافة دكرنس بالدقهلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبرعاية دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تقديم أنشطة ثقافية وفنية أدبية بفرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث عقد بيت ثقافة دكرنس أمسية شعرية أدارها كل من السيد الفقي، أحمد عبد الحكيم، أيمن الشحات، بدأت بتوضيح أهمية الشعر وتأثيره في المجتمع والفرق بينه وبين النثر والخواطر، شارك فيها الشعراء بقصائدهم منهم السيد الفقي بقصيده العصفورة، أحمد حمدينو بقصيدة الصمت، أيمن الشحات بقصيدة المرايا، أحمد عبد الحكيم قصيدة القدر، محمد المغاوري قصيدة الزمن، سعيدة يوسف قصيدة الوطن.

ناقشت مكتبة دماص كتاب "الملخص والضحية" للمؤلف محمود نسيم، ناقشه إيمان عبدالعال، تناول الكتاب جزئيين الأول هو البنية الدلالية، ويتناول فيها المؤلف أبنية الأعمال الإبداعية المختارة وعلاقتها النصية، أما الجزء الثاني رؤى العالم وفيه يتناول الأبنية الاجتماعية وعلاقات التماثل مع الأبنية الفنية، والكتاب في توجهه المنطقي على العوامل التاريخية التي شكلت المخلص بطابعه الأسطوري المجرد، وهل هناك علاقة بين تجسدات المخلص في الأعمال الإبداعية والتحولات الاجتماعية أم لا،

كما نفذت مكتبة المجاهد حسن طوبار ورشة فنية نفذها رشا سلامة، بجانب فقرة مواهب في العزف و الغناء بقصر ثقافة الطفل، وعرض فني لفريق كورال بيت ثقافه السنبلاوين تدريب عبد الله رجال، ومسابقة لاختبار الاصوات تمهيد للاشتراك والتدريب خلال الإجازة الصيفية بجانب ورش رسم وموسيقي.