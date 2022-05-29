"أثر".. فيلم لطلاب آداب عين شمس يحكى تاريخ عواصم مصر من منف للعاصمة الإدارية

أعدّ طلاب بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، فيلمًا وثائقيًا وطنيًا، بعنوان "أثر".

يتناول الفيلم عواصم مصر على مر العصور والحقب التاريخية من منف للعاصمة الإدارية، في رحلة يخوضها شاب مرورًا بخمس عواصم وهي أهم عواصم كانت مركزًا للحكم في مصر (منف - طيبة - الإسكندرية- القاهرة - وصولًا للعاصمة الإدارية).

ومن خلال تلك العواصم تتجسد مختلف الحضارات والعصور بالآثار التي خلدت في تلك العواصم والمباني وحتى نصل للعاصمة الإدارية في رسالة قوية أن المصري ما زال قادرًا على إبهار العالم وبناء حضارة جديدة يعيشها شباب الحاضر وتفتخر بها أجيال المستقبل.

ظهور خاص في الفيلم للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، ومحمود فاروق، أحد حراس معبد الكرنك، جادالله أحد حراس معبد الأقصر، د. خالد رءوف، المنسق العام للمؤسسة اليونانية الثقافية بالإسكندرية، الشيخ محمود عبدالجواد أحمد، منسق وحدة الشعائر الدينية والقرآن الكريم بالجامع الأزهر.

كما ظهر في الفيلم العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، والقس باسيليوس صبحي، رئيس قسم الآباء والتاريخ بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالقاهرة.

أسماء الطلاب المشاركين (يمنى عصام- هايدي طارق- ندى عبدالمجيد- نوران محمد - ندى البلتاجي - سندس هشام - هايدي شريف -هايدي خليل -هالة أحمد- حبيبة أسامة- أسماء منصور- نورهان جلال- حبيبة محمد- عمرو مجدي- محمد محمود- روان شريف- مي جمال- نادين سامح- سارة محمد) قام بأداء التمثيل سراج زهران.