ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية.. أنشطة ثقافية وفنية بقرية بصرة بأسيوط

تتواصل فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لتفعيل دور الثقافة الجماهيرية وإقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وتهدف جلسات "الدوار" إلى نشر الوعي الثقافي والفكري بالصعيد والاهتمام بالقرى المستهدفة وتقديم باقة من الأنشطة الثقافية والفنية، و شهدت قرية بصرة بمحافظة أسيوط التابعة لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي احتفالية ثقافية فنية من خلال قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر.

وشملت الاحتفالية محاضرة تثقيفية بعنوان "العنف ضد المرأة"، تناولت الحديث حول مفهوم كلمة العنف ودور الدولة في الحد من مشكلة العنف ضد المرأة.

وتوالت الفقرات الفنية للأطفال حيث قدمت عروض تفاعلية لمسرح العرائس والأراجوز قدمها الفنان اسلام بسطا، أعقبها ورشة حكى شعبي قدمتها سمر حفظي عن تنمية الأسرة المصرية ومناهضة العنف ضد المرأة وتنظيم الأسرة وقضايا ختان الإناث، واختتمت فعاليات الاحتفالية بعرض فني لفرقة القوصية للإنشاد الديني التي قدمت مجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية.