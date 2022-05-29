مصرع عاملة بمصنع دُهست أسفل أتوبيس بالإسماعيلية

لقيت عاملة بأحد مصانع المنطقة الحرة الاستثمارية في الإسماعيلية، مصرعها على طريق القاهرة الصحراوي، والتي تبعد 10 كيلو عن مدينة الإسماعيلية، أسفل عجلات أتوبيس نقل العمال، خلال سير الأتوبيس بسرعة زائدة بين المصانع.



تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من قوات تأمين المنطقة الحرة الاستثمارية في الإسماعيلية، يفيد، باصطدام أتوبيس لنقل العمال بعاملة، تدعى أميمة سليمان محمد 48 عامًا، ووقوعها أسفل الأتوبيس، ووفاتها على الفور.

انتقل رجال الشرطة، إلى مكان البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.