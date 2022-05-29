الأحد 29 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عاملة بمصنع دُهست أسفل أتوبيس بالإسماعيلية

جثة
جثة
ads

لقيت عاملة بأحد مصانع المنطقة الحرة الاستثمارية في الإسماعيلية، مصرعها على طريق القاهرة الصحراوي، والتي تبعد 10 كيلو عن مدينة الإسماعيلية، أسفل عجلات أتوبيس نقل العمال، خلال سير الأتوبيس بسرعة زائدة بين المصانع.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من قوات تأمين المنطقة الحرة الاستثمارية في الإسماعيلية، يفيد، باصطدام أتوبيس لنقل العمال بعاملة، تدعى أميمة سليمان محمد 48 عامًا، ووقوعها أسفل الأتوبيس، ووفاتها على الفور.

انتقل رجال الشرطة، إلى مكان البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة مختلفة لـ«المستريحين»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 الجيزة

رابط نتيجة تانية إعدادي الترم الثاني 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022 برقم الجلوس لاستخراج النتيجة

موقع وزارة التربية والتعليم.. البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب بالترم الثانى 2022

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2022 وباقي المحافظات بالاسم

رابعة ابتدائى.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رؤية كيسنجر الروسية ضد الخيار السياسى الأوكرانى والدولى

عفاف السيد

«زوجيه بأخرى حتى لا يقع فى فاحشة».. آخر محطات «التحريض على حواء»

د.أحمد الخميسى

مظفر النواب.. الكلمة التى يبقى فيها

ماجد حبته

الملكة الحمراء ع الأسفلت!

محمد المعموري

ماذا قدم الرئيس السيسي لـ مصر

د. منى حلمى

«فاتن» لم تخرج من الفن لتدخل الجنة

علي سعدة

الحوار المجتمعى.. خطوة عظيمة نحو الديمقراطية

د.كريمة الحفناوى

مصروالصين.. وبناء الحزام والطريق

صور

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد دوامة العنف فى القدس

«الخارجية الفلسطينية»: حكومة الاحتلال تصدّر أزماتها لنا من خلال تصعيد جرائمها

أبرز التعليقات على مسيرة الأعلام الإسرائيلية فى القدس