حبس المتهمين بقتل مدمن فى الشرقية

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأحد، حبس المتهمين بقتل شاب بطعنة نافذة في القلب، أثناء نقله إلى إحدى مصحات علاج الإدمان، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من قسم شرطة بلبيس، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزي بوصول «م. ش»، 22 عامًا، مقيم بندر بلبيس جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفى كان يعالج فى مصحة وقام بالهروب، وحاولت والدته نقله إلى المصحة مرة ثانية للعلاج، وقامت بالاستعانة بـ3 شباب لتوثيقه ومساعدتها لنقله وأثناء محاولة نقله من المنزل حدث بينه وبين الشباب مشادة انتهت بمشاجرة أودت بحياته بطعنة نافذة بالقلب، وتم القبض على المتهمين الثلاثة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1480 إداري مركز شرطة بلبيس، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.