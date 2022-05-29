الأحد 29 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طفلة سقطت من الطابق الثانى بالشرقية

إصابة طفلة
إصابة طفلة
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أصيبت طفلة عمرها 3 سنوات، اليوم الأحد، بنزيف بالمخ إثر سقوطها من الطابق الثانى بالمنزل، وتم تحويلها من مستشفى السعديين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة مستشفى السعديين دائرة منيا القمح، بوصول"حنان. م. س" 3 سنوات مقيمة قرية بنى صالح، مصابة بنزيف بالمخ، ادعاء سقوط من علو وتم تقديم الإسعافات الأولية لها، وتحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

تبين من سؤال أسرتها سقوط الطفلة من الطابق الثانى أثناء لهوها بالمنزل، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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