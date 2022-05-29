ألقوه حيًا فى البحر.. تجديد حبس شابين قتلا عامل نظافة بالشرقية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مركز الزقازيق، بالشرقية، اليوم الأحد، حبس المتهمين بقتل عامل نظافة بإلقائه حيًا بمياه بحر أبوالأخضر، وتعذيبه بالحجارة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بقرية غزالة.

بدأت الواقعة يوم الثلاثاء الماضى الموافق يوم 24 مايو، عندما تلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب غارقًا في مياه ترعة بحر أبوالأخضر بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وتم الدفع بفريق من الإنقاذ النهرى بقسم الحماية المدنية، للتوجه لموقع البلاغ.

وتوجهت قوة من مركز شرطة الزقازيق إلى موقع البلاغ، وتم انتشال جثمان الشاب، ويدعى "محمود.أ"، 27 عامًا، عامل نظافة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وقيام شابين من ذات قرية المجنى عليه بإلقائه بمياه البحر، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وضبط وإحضار المتهمين.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، إلى قيام" إسلام" 30 عامًا، عامل، وصديقه "محمد"، مقيمين بقرية غزالة، بارتكاب الواقعة، وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة.