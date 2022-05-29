«لخلاف على المشاريب».. التحقيق فى مقتل «قهوجى» وإصابة عمه إثر مشاجرة بالشرقية

تباشر النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة مقتل "قهوجي" في مشاجرة والاستعلام عن صحة عمه، في مركز الزقازيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى القنايات المركزى بوصول "ح. ع. ح" 22 عامًا جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، وعمه "ع.ح" 32 عامًا، مقيمين في النكارية، مصابًا بجرح نافذ أسفل الصدر، وتم التحفظ على جثة الأول بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تقديم العلاج اللازم والإسعافات الأولية للمصاب.



وتبين من التحريات الأولية حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات على المشاريب بين المجنى عليهما ، والمتهم "عامل" فتعدى عليهما بسلاح أبيض.

وتم التحفظ على المتهم، حيث أفاد شهود عيان أنه سلم نفسه للأجهزة الأمنية، وجارٍ استجوابه فى الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.