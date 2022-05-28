السبت 28 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء: توجيهات دائمة للرئيس السيسى بتعزيز العلاقات مع الإمارات بمختلف المجالات

جريدة الدستور
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة زيارة رئيسى الوزراء إلى الإمارات للإعلان عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.

وخلال اللقاء، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بما تم التوصل إليه من إطار متميز للتعاون بين دولة الإمارات، ومصر، والأردن، من خلال مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مؤكدًا على الحاجة الماسة لمثل هذه المبادرات، لأنه لا سبيل أمامنا إلا التكامل من أجل مواجهة ما يموج به العالم من أزمة حادة، وهو ما يستدعى تعزيز أطر التعاون والتكامل والشراكة بين دول المنطقة العربية، واستكشاف فرص وصيغ جديدة للتعاون. 

من جانبه، نقل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا على التوجيهات الدائمة للرئيس السيسى بتعزيز العلاقات مع الإمارات العربية الشقيقة فى مختلف المجالات. 

وأكد مدبولى أن الحكومة المصرية سوف تولى اهتمامًا خاصًا بتنفيذ مجالات التعاون مع الإمارات فى إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، وأننا على يقين من أن هذه المبادرة سوف تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث، وتكون نموذجًا للتعاون والتكامل الاقتصادى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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