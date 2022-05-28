استمرار تعليق انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأسباب أمنية

أعلن قبل قليل، عن تأجيل بدء نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، لأسباب أمنية.

وذكرت مصادر أن تأخير انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 15 دقيقة، على أثر مشاكل في دخول المشجعين للملعب.

وأعلن مذيع استاد فرنسا في باريس تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد لبعض الدقائق لأسباب أمنية اليوم السبت.

وقال المذيع داخل الملعب قبل ربع ساعة من الموعد المفترض لركلة البداية 1900 بتوقيت جرينتش "يجب تأجيل بداية المباراة لبعض الدقائق لأسباب أمنية".

وأضاف المذيع أن تقرر التأجيل بسبب وجود تأخير في دخول بعض المشجعين إلى مدرجات الملعب في العاصمة الفرنسية.

وذكرت شبكة (بي.إن سبورتس) التلفزيونية أن تأجيل بداية المباراة سيكون لمدة 15 دقيقة.