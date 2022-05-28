السبت 28 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استمرار تعليق انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأسباب أمنية

جريدة الدستور
ads

أعلن قبل قليل، عن تأجيل بدء نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، لأسباب أمنية.

وذكرت مصادر أن تأخير انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 15 دقيقة، على أثر مشاكل في دخول المشجعين للملعب.

وأعلن مذيع استاد فرنسا في باريس تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد لبعض الدقائق لأسباب أمنية اليوم السبت.

وقال المذيع داخل الملعب قبل ربع ساعة من الموعد المفترض لركلة البداية 1900 بتوقيت جرينتش "يجب تأجيل بداية المباراة لبعض الدقائق لأسباب أمنية".

وأضاف المذيع أن تقرر التأجيل بسبب وجود تأخير في دخول بعض المشجعين إلى مدرجات الملعب في العاصمة الفرنسية.

وذكرت شبكة (بي.إن سبورتس) التلفزيونية أن تأجيل بداية المباراة سيكون لمدة 15 دقيقة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة مختلفة لـ«المستريحين»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 الجيزة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022 برقم الجلوس لاستخراج النتيجة

رابط نتيجة تانية إعدادي الترم الثاني 2022

موقع وزارة التربية والتعليم.. البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب بالترم الثانى 2022

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ 2022

نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

«زوجيه بأخرى حتى لا يقع فى فاحشة».. آخر محطات «التحريض على حواء»

د.أحمد الخميسى

مظفر النواب.. الكلمة التى يبقى فيها

ماجد حبته

الملكة الحمراء ع الأسفلت!

محمد المعموري

ماذا قدم الرئيس السيسي لـ مصر

د. منى حلمى

«فاتن» لم تخرج من الفن لتدخل الجنة

علي سعدة

الحوار المجتمعى.. خطوة عظيمة نحو الديمقراطية

د.كريمة الحفناوى

مصروالصين.. وبناء الحزام والطريق

محمد عبدالعزيز يكتب: بالصوت والصورة.. أسرار البيوت على الهواء

صور

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: حكومة الاحتلال تصدّر أزماتها لنا من خلال تصعيد جرائمها

أبرز التعليقات على مسيرة الأعلام الإسرائيلية فى القدس

وزير شؤون القدس يحذر إسرائيل من تداعيات مسيرة الأعلام