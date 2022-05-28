من ستاد القاهرة.. الزمالك يؤمن صدار جدول الدوري بالفوز على الإسماعيلي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل في حراسة المرمى محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش في خط الدفاع حازم إمام – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – عبد الله جمعة في خط الوسط، أحمد سيد “زيزو” – يوسف إبراهيم “أوباما” – أشرف بن شرقي في خط الهجوم.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وتبادل الفريقان السيطرة على منطقة وسط الملعب دون أي خطورة على المرمى، وفي الدقيقة 10 أرسل عبد الله جمعة عرضية من الجانب الأيسر تعامل معها دفاع الإسماعيلي، وفي الدقيقة 17 سدد إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى أعلى مرمى الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 25 توغل عبد الله جمعة من الجانب الأيسر وسقط داخل منطقة الجزاء وطلب الحكم استكمال اللعب وعدم وجود خطأ للأبيض، اعتمد الزمالك في هجومه على الجانب الأيمن الذي يشغله حازم إمام وأحمد سيد “زيزو”.

وفي الدقيقة 34 تلقى إمام عاشور تمريرة من أشرف بن شرقي على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة اصطدمت بلاعبي الإسماعيلي وتحولت لركلة ركنية نفذها “زيزو” ووصلت لمحمود حمدي “الونش” الذي سدد في مدافعي الدراويش.

وتصدى محمد فوزي حارس الإسماعيلي لرأسية محمود علاء الذي استقبل عرضية رائعة من أشرف بن شرقي، وفي الدقيقة 41 أحرز أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك بعدما استقبل تمريرة ساحرة من عبد الله جمعة من داخل منطقة الجزاء.

وحاول الإسماعيلي العودة في النتيجة وإدارك التعادل، وفي الدقيقة 44 انطلق عبد الرحمن مجدي من الجانب الأيمن وسدد بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد أبو جبل وحولها لركنية ركنية.

وأوقف الحكم اللقاء لعلاء عبد الله جمعة الذي سقط على الملعب بعد تدخل من لاعب الإسماعيلي، واحتسب الحكم 3 دقائق إضافية لم تتغير فيهم النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد أوناجم بدلا من حازم إمام، وسعى الأبيض إلى تعزيز تقدمه وإحراز الهدف الثاني، بينما حاول الإسماعيلي الاستحواذ على منطقة وسط الملعب للعودة في اللقاء وإدراك التعادل.

وفي الدقيقة 50 انطلق محمد الشامي من الجانب الأيسر وسدد بقوة اصطدمت بمدافعي الزمالك وتحولت الكرة إلى ركلة ركنية تعامل معها دفاع الزمالك بثبات، وفي الدقيقة 56 احتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للإسماعيلي بعد سقوط محمد الشامي داخل منطقة الجزاء أحرز منها باهر المحمدي التعادل للدراويش.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بالثنائي سيف فاروق جعفر وعمر السعيد بدلا من يوسف إبراهيم “أوباما” وأشرف بن شرقي، ومن أول لمسة أحرز عمر السعيد الهدف الثاني للزمالك بعد عرضية مثالية لأحمد سيد “زيزو” ليعيد التقدم للأبيض من جديد.

وفي الدقيقة 65 تلقى محمود علاء البطاقة الصفراء، وفي الدقيقة 67 دفع الجهاز الفني بمحمد عبد الشافي بدلا من عبد الله جمعة، وفي الدقيقة 69 حول محمود علاء عرضية محمد أوناجم أعلى عارضة الإسماعيلي في فرصة خطيرة للزمالك.

وفي الدقيقة 77 تصدى القائم الأيسر لصاروخية إمام عاشور، وبعدها بدقيقة واحدة تألق حارس الإسماعيلي وتصدى لرأسية عمر السعيد وحولها لضربة ركنية، وفي الدقيقة 80 انفرد الشامي بمحمد أبو جبل وسدد في الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 80 أجرى الزمالك التبديل الأخير بنزول إسلام جابر بدلا من إمام عاشور، واحتسب الحكم 5 دقائق إضافية حاول فيهم الإسماعيلي العودة في النتيجة ونجح الزمالك في تأمين الدفاعات ليحصد الأبيض 3 نقاط جديدة في مشواره نحو الاحتفاظ بلقب الدوري.

بهذا الانتصار يرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 44 يعتلي بهم قمة الدوري، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 18 في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز.