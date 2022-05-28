السبت 28 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من ستاد القاهرة.. الزمالك يؤمن صدار جدول الدوري بالفوز على الإسماعيلي

جريدة الدستور
ads

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل في حراسة المرمى محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش في خط الدفاع حازم إمام – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – عبد الله جمعة في خط الوسط، أحمد سيد “زيزو” – يوسف إبراهيم “أوباما” – أشرف بن شرقي في خط الهجوم.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وتبادل الفريقان السيطرة على منطقة وسط الملعب دون أي خطورة على المرمى، وفي الدقيقة 10 أرسل عبد الله جمعة عرضية من الجانب الأيسر تعامل معها دفاع الإسماعيلي، وفي الدقيقة 17 سدد إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى أعلى مرمى الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 25 توغل عبد الله جمعة من الجانب الأيسر وسقط داخل منطقة الجزاء وطلب الحكم استكمال اللعب وعدم وجود خطأ للأبيض، اعتمد الزمالك في هجومه على الجانب الأيمن الذي يشغله حازم إمام وأحمد سيد “زيزو”.

وفي الدقيقة 34 تلقى إمام عاشور تمريرة من أشرف بن شرقي على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة اصطدمت بلاعبي الإسماعيلي وتحولت لركلة ركنية نفذها “زيزو” ووصلت لمحمود حمدي “الونش” الذي سدد في مدافعي الدراويش.

وتصدى محمد فوزي حارس الإسماعيلي لرأسية محمود علاء الذي استقبل عرضية رائعة من أشرف بن شرقي، وفي الدقيقة 41 أحرز أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك بعدما استقبل تمريرة ساحرة من عبد الله جمعة من داخل منطقة الجزاء.

وحاول الإسماعيلي العودة في النتيجة وإدارك التعادل، وفي الدقيقة 44 انطلق عبد الرحمن مجدي من الجانب الأيمن وسدد بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد أبو جبل وحولها لركنية ركنية.

وأوقف الحكم اللقاء لعلاء عبد الله جمعة الذي سقط على الملعب بعد تدخل من لاعب الإسماعيلي، واحتسب الحكم 3 دقائق إضافية لم تتغير فيهم النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد أوناجم بدلا من حازم إمام، وسعى الأبيض إلى تعزيز تقدمه وإحراز الهدف الثاني، بينما حاول الإسماعيلي الاستحواذ على منطقة وسط الملعب للعودة في اللقاء وإدراك التعادل.

وفي الدقيقة 50 انطلق محمد الشامي من الجانب الأيسر وسدد بقوة اصطدمت بمدافعي الزمالك وتحولت الكرة إلى ركلة ركنية تعامل معها دفاع الزمالك بثبات، وفي الدقيقة 56 احتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للإسماعيلي بعد سقوط محمد الشامي داخل منطقة الجزاء أحرز منها باهر المحمدي التعادل للدراويش.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بالثنائي سيف فاروق جعفر وعمر السعيد بدلا من يوسف إبراهيم “أوباما” وأشرف بن شرقي، ومن أول لمسة أحرز عمر السعيد الهدف الثاني للزمالك بعد عرضية مثالية لأحمد سيد “زيزو” ليعيد التقدم للأبيض من جديد.

وفي الدقيقة 65 تلقى محمود علاء البطاقة الصفراء، وفي الدقيقة 67 دفع الجهاز الفني بمحمد عبد الشافي بدلا من عبد الله جمعة، وفي الدقيقة 69 حول محمود علاء عرضية محمد أوناجم أعلى عارضة الإسماعيلي في فرصة خطيرة للزمالك.

وفي الدقيقة 77 تصدى القائم الأيسر لصاروخية إمام عاشور، وبعدها بدقيقة واحدة تألق حارس الإسماعيلي وتصدى لرأسية عمر السعيد وحولها لضربة ركنية، وفي الدقيقة 80 انفرد الشامي بمحمد أبو جبل وسدد في الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 80 أجرى الزمالك التبديل الأخير بنزول إسلام جابر بدلا من إمام عاشور، واحتسب الحكم 5 دقائق إضافية حاول فيهم الإسماعيلي العودة في النتيجة ونجح الزمالك في تأمين الدفاعات ليحصد الأبيض 3 نقاط جديدة في مشواره نحو الاحتفاظ بلقب الدوري.

بهذا الانتصار يرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 44 يعتلي بهم قمة الدوري، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 18 في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة مختلفة لـ«المستريحين»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 الجيزة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022 برقم الجلوس لاستخراج النتيجة

رابط نتيجة تانية إعدادي الترم الثاني 2022

موقع وزارة التربية والتعليم.. البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب بالترم الثانى 2022

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ 2022

نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

«زوجيه بأخرى حتى لا يقع فى فاحشة».. آخر محطات «التحريض على حواء»

د.أحمد الخميسى

مظفر النواب.. الكلمة التى يبقى فيها

ماجد حبته

الملكة الحمراء ع الأسفلت!

محمد المعموري

ماذا قدم الرئيس السيسي لـ مصر

د. منى حلمى

«فاتن» لم تخرج من الفن لتدخل الجنة

علي سعدة

الحوار المجتمعى.. خطوة عظيمة نحو الديمقراطية

د.كريمة الحفناوى

مصروالصين.. وبناء الحزام والطريق

محمد عبدالعزيز يكتب: بالصوت والصورة.. أسرار البيوت على الهواء

صور

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: حكومة الاحتلال تصدّر أزماتها لنا من خلال تصعيد جرائمها

أبرز التعليقات على مسيرة الأعلام الإسرائيلية فى القدس

وزير شؤون القدس يحذر إسرائيل من تداعيات مسيرة الأعلام