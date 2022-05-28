السبت 28 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيف تعرف نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2022 بالرقم القومى

امتحانات
امتحانات
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يتساءل طلاب سنوات النقل عن نتيجتهم، لذا يحتل عنوان" نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 بالرقم القومي" محركات البحث العالمية جوجل وتويتر لا سيما أن الصف الدراسي الثاني يعد خطوة للانتقال إلى الشهادة الاعدادية وتمامها.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2022 وباقي المحافظات بالاسم

وخلال هذه الأيام، يستعد طلاب المرحلة الإعدادية لتلقي نتائج امتحاناتهم على موقع "وزارة التربية والتعليم" عبر رقم الجلوس والاسم بالكامل، فيما تستعرض الدستور خطوات الحصول على جميع الدرجات لجميع المواد الأساسية، وكذلك جميع المواد غير المضافة بالمجموع.

 نتيجة الثاني الإعدادى برقم الجلوس 2022 الفصل الدراسي الثاني جميع المدارس

وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتيجة الخاصة بسنوات النقل سوف تعرض على البوابة الخاصة بمديرية التربية والتعليم في كل محافظة بعد انتهاء التصحيح والمراجعة كي يتأكد كل طالب أن نتيجته معبرة عن مستواه واعتماد النتيجة.

وتتم معرفة نتيجة الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي عبر رقم الجلوس والاسم كاملا.

ويبحث طلاب الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي والصف الثالث الإعدادي عن الدرجات للمرحلة الإعدادية وطريقة حساب النتيجة ومن المفترض أن تأتي الدرجات كالآتي:

درجات الصف الثاني الاعدادي 2022

  1. مادة اللغة العربية: بإجمالي 80 درجة، والنجاح يكون من 40 درجة.
  2. اللغة الإنجليزية: تكون 60 درجة، والنجاح من نصف الإجمالي.
  3. الدراسات الاجتماعية: تكون 40 درجة، والنجاح يكون من 20 درجة.
  4. الرياضيات: تكون 60 درجة، والنجاح يكون من 30 درجة.
  5. العلوم: تكون من 40 درجة، والنجاح يكون من 20 درجة.

ليكون في النهاية المجموع الكلي من 280 درجة، والنجاح من 140 درجة.

وهناك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي:

وهي: "مادة التربية الدينية، مادة التربية الفنية، مادة الحاسب الآلي"

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متوفر.. رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 جميع المحافظات

لينك نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2022

موعد ورابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2022

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس الآن

نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022

 أولًا: الدخول على الرابط الرسمي لبوابة المحافظة .

ثانيًا: اختيار نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.

ثالثًا: اختيار المرحلة الدراسية.

رابعًا: اختار مرحلة إعدادي

 خامسًا: إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم مدون في شهادة الميلاد الرسمية.

في الخانة التالية اختار الصف  الثاني الإعدادي، ثم اختار العام الدراسي "2021- 2022".

أخيرًا: اختار الفصل الدراسي آخر العام

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

في حالة تعذر ظهور نتيجة الفصل الدراسي ستكتشف أن الرابط غير مفعل، كما يتاح التوجه إلى مكان المدرسة، والاطلاع على كشف نتائج الامتحانات لعام 2022 التي ستعرض الاسم كاملا، ورقم الجلوس ودرجات جميع المواد، بالنسبة لجميع المحافظات.

نتيجة الصف الثاني الثاني الاعدادي 2022 الرقم القومى الفصل الدراسي الثاني

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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