السبت 28 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أغرقت طفلتها فى برميل.. جنايات الفيوم تحيل المتهمة لمستشفى الأمراض العقلية

محكمة
محكمة
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أحالت محكمة جنايات الفيوم الدائرة الـ4، الجلسة برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد وإسلام خليل إبراهيم المتهمة بقتل ابنتها بإغراقها في برميل مياه حتى الموت، إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لتحديد مدى صحة قواها النفسية والعقلية، وهل كانت في وعيها أثناء ارتكابها تلك الجريمة البشعة من عدمه، تمهيدًا لإصدار الحكم عليها.

 

وكان محامي «لمياء.م.ع»، المتهمة  بقتل ابنتها فاطمة «أ.م.ع»، 7 سنوات بالفيوم، قد تقدم بحافظة مستندات تضم روشتات، وتقارير طبية تفيد معاناة المريضة من مرض نفسي قبل ارتكابها الجريمة بأكثر من عام، مطالبين بإحالتها إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لتحديد مدى صحة قواها العقلية والنفسية.

 

ورفضت المحكمة المدنية طلب محامي المتهمة، بشأن رد هيئة محكمة جنايات الفيوم، التي تنظر القضية، ونقل المحاكمة إلى دائرة مختلفة، وأعادت القضية إلى نفس الدائرة، التي استأنفت محاكمة المتهمة اليوم.

 

وكشف الدفاع عن المتهمة،  عن أن زوج المتهمة تسبب في إصابتها بمرض نفسي نظرًا لتهديده الدائم لها بالزواج عليها بحجة عدم قدرتها على إنجاب الذكور، وأنّها تنجب الإناث فقط بعدما أنجبت 3 فتيات.

 

تعود وقائع القضية إلى شهر يوليو الماضي، حينما أقدمت ربة منزل عشرينية على إنهاء حياة ابنتها فاطمة ذات السبع سنوات، بدم بارد حيث أغرقتها في برميل مياه انتقامًا من زوجها الذي كان دائم التهديد لها بالزواج عليها لإنجاب ذكور لكونها أنجبت 3 إناث ولم تنجب ذكورًا، وجرى نقل جثة الطفلة للمشرحة، وتحرر عنها المحضر رقم 25388 جنايات طامية لسنة 2021 وقيدت برقم 1629 كلي الفيوم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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