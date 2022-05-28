السبت 28 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين فى الاستيلاء على أموال هيئة التأمين الاجتماعى

محكمة
محكمة
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أجلت محكمة جنايات القاهرة ، الحكم على المتهمين الأربعة في الاستيلاء على 4 ملايين جنيه في الاستيلاء على أموال هيئة التأمين الاجتماعي إلى 28 يونيو.

كانت قد أسندت النيابة للمتهم الأول محصل خزينة مكتب سيارات ثان بمنطقة شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه اختلس مبلغا ماليا قدره 4 ملايين جنيه و83 ألفا و801 جنيه والمملوك لجهة عمله وفقا لاختصاص وظيفته، والذي يمثل الفارق بين المبالغ المحصلة من المترددين على جهة عمله، راغبي استكمال إجراء تراخيص مركباتهم والثابتة بشهادات التأمين المسلمة لهم.

كما اشترك المتهمون من الثاني إلى الرابع مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن تولي المتهمان الثاني والثالث تحرير أذون دفع وقسائم تحصيل للعديد من الشهادات ثابت بها مبالغ مالية متوافقة مع المبالغ المالية التي أثبت المتهم الأول تحصيلها.

في حين قام المتهم الرابع بإصدار عدد من شهادات التأمين لراغبي الترخيص ثابت بها المبالغ الحقيقية المسددة على خلاف الثابت بأذون الدفع وقسائم تحصيل رسومها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، واعترف المتهم الأول لضابط مباحث الأموال العامة باختلاسه المبلغ المذكور، بالاشتراك مع باقي المتهمين.

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وائل لطفي

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