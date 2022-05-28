السبت 28 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يشهد التوقيع مع «سيمنز» على منظومة القطار الكهربائى السريع

جريدة الدستور
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم توقيع التعاقد مع شركة "سيمنز" العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط يبلغ طولها حوالى 2000 كم على مستوى الجمهورية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس يؤكد أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخًا للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل إيذانًا ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت إلى أن المستشار الألماني "شولتز" يحرص على الإدلاء بكلمة مسجلة بهذه المناسبة، يؤكد فيها أهمية علاقات الشراكة المتينة بين مصر وألمانيا، مشيدًا بالقرار الاستراتيجي المصرى بالاعتماد على القطارات السريعة في نقل المواطنين وحركة البضائع، بما سيعزز من مكانة مصر وموقعها التجاري إقليميًا وعالميًا ويجعلها رائدة في تكنولوجيا السكك الحديدية فائقة التطور في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأضاف أن رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" العالمية أعرب عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع مصر في المشروعات التنموية التي صنعت تاريخًا مشرفًا للشركة في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر هو الأضخم في تاريخ شركة "سيمنز" منذ تأسيسها قبل ١٧٥ عامًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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