تجديد حبس 5 عاطلين لاتهامهم بتكوين شبكة لتوزيع المخدرات بالمعادى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي حبس 5 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتكوين شبكة لتوزيع وبيع المواد المخدرة لعملائهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "عدد 5 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية"، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادي وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الاستروكس، الهيروين، الحشيش" ومبلغ مالى - 2هاتف محمول.

وواجهت قوات الأمن المتهمين واعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.