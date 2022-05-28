السبت 28 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 5 عاطلين لاتهامهم بتكوين شبكة لتوزيع المخدرات بالمعادى

حبس
حبس
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي حبس 5 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتكوين شبكة لتوزيع وبيع المواد المخدرة لعملائهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "عدد 5 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية"، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادي وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الاستروكس، الهيروين، الحشيش" ومبلغ مالى - 2هاتف محمول.

وواجهت قوات الأمن المتهمين واعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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